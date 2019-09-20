Пристайко хочет продавать Донбассу украинскую ряженку

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в рамках так называемой «формулы Зеленского» планируется смягчение экономической блокады Донбасса без предварительных условий.
Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.
Пристайко уточнил, что это не означает отмены экономической блокады, ведь предпосылкой для отмены является возвращение предприятий.
Он предложил разграничивать блокаду предприятий и поставки товаров ежедневного потребления для граждан Украины, которые живут по ту сторону линии соприкосновения.
По словам министра, экономическая блокада оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей была введена Советом нацбезопасности и обороны, поэтому для ее полного снятия необходимо новое решение СНБО. При этом необходимым для этого условием является возвращение под контроль Украины захваченных Россией предприятий.
Вместе с тем Пристайко считает целесообразным возобновление поставок на оккупированные территории украинских товаров, а также выплаты пенсий жителям этих районов.
«Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская», — заявил он.
Глава МИД также добавил, что сейчас власть готовится заменить приказ о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через линию разграничения, на список того, что перевозить запрещено.
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