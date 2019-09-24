Boeing добровольно выплатит компенсации родственникам жертв двух катастроф 737 MAX

Компания Boeing выплатит единовременные компенсации семьям всех 346 погибших в двух катастрофах лайнеров 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Семьи погибших получат по 144 500 долларов из специального фонда компании, размер которого составляет 50 миллионов долларов, сообщает Медуза со ссылкой на Reuters.
Обратиться за выплатами можно до конца 2019 года. Выплачивая компенсации, компания не будет требовать от родственников погибших отказа от судебного разбирательства. Еще 50 миллионов долларов будут выделены на поддержку повседневных трат и образование членов семей погибших в авиакатастрофах.
Ранее семьи погибших в катастрофах 737 MAX подали в общей сложности более ста исков против Boeing. Кроме того, с компанией судятся несколько сотен пилотов, обвиняя Boeing в сокрытии недостатков модели лайнеров 737 MAX.
С марта 2019 года полеты и поставки самолетов Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру.
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