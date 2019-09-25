Войти
Зеленский назвал свои разговоры с Трампом «частными и конфиденциальными»
позиция
Зеленский назвал свои разговоры с Трампом «частными и конфиденциальными»
Трамп призвал европейцев давать Украине больше денег
позиция
Трамп призвал европейцев давать Украине больше денег

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Используя заказные митинги Дмитрий Святаш и менеджмент АИС оказывают давление на суды для смены состава следствия

470

Дмитрий Святаш и менеджмент группы компаний «АИС» использовали «проплаченные» митинги с целью обеспечить отвод прокуроров и следователей, принимающих участие в деле о мошенничестве, где совладельцу АИС Полякову и двум ТОП-менеджерам уже вручены подозрения и избраны меры пресечения

Согласно опубликованных, в том числе и народным депутатом, известным блогером Александром Дубинским, материалам Дмитрий Святаш и менеджмент группы компаний «АИС» неоднократно прибегали к услугам профессиональных организаторов митингов, с целью избежать возврата кредитных средств Укрсиббанку и уголовной ответственности за мошенничество.

Согласно опубликованных материалов, от подобного рода акций пострадали не только Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), Генеральная прокуратура, но и ряд судов, рассматривающих процессуальные вопросы в деле о мошенничестве: Голосеевский, Печерский и Шевченковский.

Так, при помощи акций от имени «сотрудников» АИС, митингующих под стенами Шевченковского районного суда, Святашем и Поляковым была предпринята попытка отвести от рассмотрения уголовного дела о мошенническом завладении кредитными средствами Укрсиббанка в размере более 2,2 млд.грн. прокурора и следователя.

Согласно реестра судебных решений, в мае 2019 года, следственным судьей Шевченковского районного суда Киева, Бугиль рассматривалось ходатайство одного из подозреваемых, ТОП-менеджера ГК «АИС» Александра Яременко, об отводе прокурора, принимающего участие в уголовном производстве № 12013110000001043. Однако материалы дела были отправлены в суд апелляционной инстанции для определения подсудности, что не позволило судье удовлетворить данный отвод. На данный момент, ввиду сомнений в незаангажированности судьи Бугиль ему заявлен отвод следствием, который будет рассматриваться 26.09.19 судьей Голуб.

В то же время, очевидно под давлением митингов, следственный судья Шевченковского суда Голуб, в феврале этого года, успел удовлетворить подобное ходатайство одного из подсудимых и отвести от рассмотрения данного уголовного производства одного из следователей.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о публикации прямых доказательств причастности Дмитрия Святаша и директора по маркетингу ГК «АИС» Сергея Боровика к заказным митингам от имени сотрудников группы, с целью давления на Генеральную прокуратуру Украины, АРМА, ДБР и суды. А также о причастности Дмитрия Святаша к митингу под 1+1 против Зеленского.

ГПУ, АИС, Шевченковский суд, судья, Святаш, Зеленский, Боровик, ДБР, митинги, Поляков, Бугиль, Голуб
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 25 сентября 2019
Вторник, 24 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016