Используя заказные митинги Дмитрий Святаш и менеджмент АИС оказывают давление на суды для смены состава следствия

Дмитрий Святаш и менеджмент группы компаний «АИС» использовали «проплаченные» митинги с целью обеспечить отвод прокуроров и следователей, принимающих участие в деле о мошенничестве, где совладельцу АИС Полякову и двум ТОП-менеджерам уже вручены подозрения и избраны меры пресечения

Согласно опубликованных, в том числе и народным депутатом, известным блогером Александром Дубинским, материалам Дмитрий Святаш и менеджмент группы компаний «АИС» неоднократно прибегали к услугам профессиональных организаторов митингов, с целью избежать возврата кредитных средств Укрсиббанку и уголовной ответственности за мошенничество.

Согласно опубликованных материалов, от подобного рода акций пострадали не только Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), Генеральная прокуратура, но и ряд судов, рассматривающих процессуальные вопросы в деле о мошенничестве: Голосеевский, Печерский и Шевченковский.

Так, при помощи акций от имени «сотрудников» АИС, митингующих под стенами Шевченковского районного суда, Святашем и Поляковым была предпринята попытка отвести от рассмотрения уголовного дела о мошенническом завладении кредитными средствами Укрсиббанка в размере более 2,2 млд.грн. прокурора и следователя.

Согласно реестра судебных решений, в мае 2019 года, следственным судьей Шевченковского районного суда Киева, Бугиль рассматривалось ходатайство одного из подозреваемых, ТОП-менеджера ГК «АИС» Александра Яременко, об отводе прокурора, принимающего участие в уголовном производстве № 12013110000001043. Однако материалы дела были отправлены в суд апелляционной инстанции для определения подсудности, что не позволило судье удовлетворить данный отвод. На данный момент, ввиду сомнений в незаангажированности судьи Бугиль ему заявлен отвод следствием, который будет рассматриваться 26.09.19 судьей Голуб.

В то же время, очевидно под давлением митингов, следственный судья Шевченковского суда Голуб, в феврале этого года, успел удовлетворить подобное ходатайство одного из подсудимых и отвести от рассмотрения данного уголовного производства одного из следователей.

Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о публикации прямых доказательств причастности Дмитрия Святаша и директора по маркетингу ГК «АИС» Сергея Боровика к заказным митингам от имени сотрудников группы, с целью давления на Генеральную прокуратуру Украины, АРМА, ДБР и суды. А также о причастности Дмитрия Святаша к митингу под 1+1 против Зеленского.