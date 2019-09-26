Лукашенко хочет дружить с США, но не против России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна путем диалога пытается нормализовать отношения с США. Об этом он сказал на встрече с украинскими СМИ в Минске.
«Мы хотим нормализовать отношения с США, но мы не ползаем на коленях, не рвемся кого-то обнять, поцеловать в любое место, часть тела, просто достойно ведем этот диалог. Он основывается именно на этом. Не против Украины, не против России, не против Европы. Именно на этом», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что его страна не собирается «дружить против России».
«Мы не собираемся дружить против России. Тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, у нас только завязывалось сотрудничество, нас, по большому счету, никто и не поддерживал», — констатировал Лукашенко.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с Лукашенко заявил, что США и Беларусь после 11-летнего перерыва возобновят дипломатические представительства на уровне послов.
С 2008 года посольства обеих стран функционировали на уровне временных поверенных. Статус дипломатических миссий был снижен с введением США в 2007-2008 годах санкций против Беларуси из-за политических репрессий.
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