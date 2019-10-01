Мининфраструктуры уволило руководителей сразу трех морских портов

Министр инфраструктуры Власдислав Криклий заявил, что подписал приказы об увольнении руководителей Одесского, Черноморского и Белгород-Днестровского морских портов.

Об этом он заявил во время брифинга после презентации концессионных проектов портов «Ольвия» и «Херсон»..

«Государство не является эффективным собственником, поэтому мы много надежд возлагаем на концессионные проекты, но это не значит, что мы не будем реагировать на действия менеджмента портов, которые вызывают убытки государственных предприятий.

Войтко (экс-руководитель Одесского морского порта — ред.) входит в топ-10 рейтинга руководителей государственных компаний с самой высокой заработной платой, при этом финансовое состояние предприятия вызывает вопрос», — сказал Криклый.

«За период пребывания в должности исполняющего обязанности директора Войтка В.А. ГП „Одесский морской торговый порт“ значительно ухудшены финансово-экономические показатели деятельности предприятия, в частности при плановом размере в 2018 году чистого дохода от реализации продукции 323,6 млн грн фактически получено 164,9 млн грн, при плановом размере общих доходов 552 млн грн фактически получено 421,9 млн грн», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Несбалансированность доходов и расходов негативно повлияла на показатели хозяйственной деятельности предприятия и привело к уменьшению и невыполнению планового показателя чистого финансового результата с 303,2 млн грн в 2016 году при плане в 2018 году 119,3 млн грн фактически до 19,2 млн грн грн в 2018 году, и к ущербу 55,1 млн грн грн за I полугодие 2019 года», — подчеркнули в министерстве.

Деятельность руководителей ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» также признали такой, что не соответствует требованиям эффективного менеджмента предприятий портовой отрасли.

«Перезагрузка в морских портах начата, состоялись первые, но не последние увольнения», — добавил Криклий.