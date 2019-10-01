Как именно в Украине собираются легализовать азартные игры

10 лет бюджет теряет средства, сегмент азартных игр превратился в криминальный бизнес, а украинцы по факту участвуют в малозаконных развлечениях.

С 2009 года игорный бизнес запрещен в Украине. Все предыдущие попытки его легализовать были тщетными. Микс бизнес и политических интересов, отсутствие консенсуса касательно единой модели его возврата в «белое» поле блокировали вывод отрасли из тени.

Последними министрами финансов, предлагавшими свои варианты легализации, были министры финансов Александр Шлапак и Наталья Яресько.

В воскресенье 29 сентября Кабмин Алексея Гончарука на заседании одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине.

Он регулирует сразу все виды азартного игрового сегмента: лотереи, букмекеров, покер, казино, игровые автоматы. В свое время сам вопрос — регулировать все виды игр одним законом или несколькими различными, был краеугольным камнем при обсуждении формата легализации азартного рынка.

В документ еще, очевидно, будут вносить изменения. Тем не менее, он дает ответы на основные вопросы, связанные с легализацией игорного бизнеса.

1. Какие азартные игры будут разрешены в Украине?

Играть можно будет во все: казино, лотереи, покер как в игровых залах, так и в онлайн режиме. Букмекерская деятельность также будет доступной и законной. Если в игре нет выигрыша, ставки или приза (выигрыша), который частично зависит от случая, такая игра не будет считаться азартной.

2. Кто сможет работать на рынке и сколько это будет стоить?

Организатором азартных игр смогут быть исключительно украинские компании основным видом деятельности которых является организация и проведение азартных игр. Размер их уставного капитала должен быть не менее 30 млн грн на момент подачи заявления о получении лицензии

Официальное присутствие на рынке азартных игр будет недешевым удовольствием.

Вид игры Стоимость лицензии Казино 9 тыс минимальных зарплат для Киева, 6 тыс «минималок» — для городов-миллионников, 3 тыс — для остальных населенных пунктов Букмекерская деятельность Начальная цена лицензии устанавливается Комиссией, но не менее суммы, составляющей эквивалент 180 минимальных зарплат Проведениея азартных игр в залах игровых автоматов Ежегодно не менее суммы, составляющей эквивалент 1800 минимальных заработных плат. Игра в покер Ежегодно не менее 300 минимальных зарплат. Лотереи Лицензия выдается Комиссией по результатам электронного аукциона. Цена на лицензию тоже определит регулятор. *с 1 января 2019 минимальная зарплата составляет 4173 гривны, с 1 января 2020 она она может составить 4723 грн.

3. Кто будет контролировать рынок?

Правительство предлагает создать новый регулятор — Комиссию по развитию и регулированию азартных игр. Ее работа будет координироваться Кабинетом министров.

Комиссия будет коллегиальным органом, в который войдут ее глава и шесть членов. Председатель и члены комиссии будут назначаться Кабмином на четыре года.

Должностные лица комиссии имеют право доступа на территорию и в помещения организаторов азартных игр и их игровых залов. Представители комиссии смогут штрафовать за нарушение законодательства, будут иметь право на доступ к информации.

В Государственной налоговой службе будет также существовать также система онлайн контроля за игровым оборудованием. Другие контролирующие органы также будут иметь доступ к данным о принятых ставках и выплаченных выигрышах.

4. На что пойдут средства от платы за лицензии?

В госбюджете появится специальный фонд по поддержке медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии. Средства фонда будут расходоваться на улучшение медицинских услуг, зарплату медработникам, поддержку спорта, в том числе инвалидов и ветеранов, финансирование культурных проектов, строительство и модернизацию устаревших учреждений культуры.

Подобный подход соответствует международной практике. В развитых странах средства от азартных игр имеют целевое назначение и направляются на различные социально-полезные расходы.

5. Кто сможет играть в азартные игры?

Игроками не могут быть недееспособные и ограниченно дееспособные лица, лица, не достигшие 18 лет. По требованию организатора игроки должны предъявить документ, где указан их возраст.

Участвовать в азартных играх не смогут их основатели и представители учредителей, лица, котоыре могут знать результат азартной игры или повлиять на ее ход. Если игрок нарушил правила и принял участие в игре, несмотря на запрет, то азартная игра по отношению к такому лицу признается ничтожной. Это означает, что нарушитель не может получить выигрыш.

6. Где можно будет поиграть в казино?

В пятизвездочных отелях Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, и гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров.

Казино запрещается размещать в зданиях органов государственной власти, в религиозных помещениях, в учреждениях здравоохранения, культуры, школах и детсадах, жилых домах, детских развлекательных центрах, киосках, навесах.

В казино должно использоваться сертифицированное оборудование, которое исключает возможность для постороннего вмешательства. Принятие и возврат средств будет осуществляться исключительно через кассы, а срок выплаты игроку выигрыша (приза) больше 5 млн грн, не должен превышать 10 дней.

7. Где можно будет сделать ставку у букмекера?

Количество букмекерских пунктов Украины не будет превышать 800. Имея одну лицензию, можно будет разместить 10 пунктов. Общее количество лицензий — 80. Из них 32 для размещения букмекерских пунктов в Киеве, 16 — в Одессе, Харькове, Днепре и Львове, но не более 40 (сорока) букмекерских пунктов для одного города.

Остальные 32 лицензии предназначены для букмекерских пунктов по всей территории Украины. При этом в одном населенном пункте не может быть более 20 букмекерских пунктов.

Весь финансовый оборот будет «белым» и также осуществляется через кассы.

8. Что будет с азартными играми на игровых автоматах?

Поиграть на игровых автоматах можно будет исключительно в специальных залах. Последние можно обустраивать в нежилых помещениях. Площадь этих помещений будет зависеть от количества жителей населенного пункта: не менее 150 и 300 м кв (для городов, в которых проживает менее/более 500 тысяч жителей).

Как и с букмекерскими пунктами, игровые залы запрещено обустраивать в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, вблизи детских развлекательных центров и городах с населением менее 10 тысяч человек.

Максимальное количество игровых автоматов по Украине — 40 тыс. штук. На одну лицензию можно разместить 250 автоматов. Общее количество лицензий — 160, из которых на Киев приходится 60. Еще 40 будет выдано для размещения автоматов в Одессе, Харькове, Днепре и Львове.

Остальные 60 лицензий позволят покрыть игровыми автоматами остальную территорию Украины.

9. Какие виды лотерей будут доступны?

Лотереи в Украине будут исключительно государственными. Закон допускает такие виды лотерей: мгновенная, комбинированная, тиражная (лотерея с процентным или фиксированным призовым фондом, смешанная лотерея). Цена лотерейного билета не может превышать 1000 грн.

Лотерейный оператор будет один, и в течение года с момента получения лицензии он должен открыть не менее 1 тыс. лотерейных пунктов. Оператор лотерей должен сформировать призовой фонд не менее 50% дохода, полученных от принятия ставок. Средства призового фонда не могут использоваться иначе, кроме как на выплату выигрышей. Выплата выигрышей за счет госбюджета невозможна.

Для выплаты выигрышей оператор лотерей должен иметь финансовую подушку безопасности — действующую банковскую гарантию на осуществление выплат на сумму не менее 100 000 минимальных заработных плат или целевой банковский депозит.

10. Что будет за нелегальную игру?

Нарушение закона влечет за собой немалый штраф и уголовную ответственность. За участие в нелегальных азартных играх штраф предусмотрен в размере от тридцати до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (510-5100 грн).

За азартные игры без лицензии можно будет сесть за решетку на срок от 3 до 5 лет с конфискацией игрового оборудования.

Бездействие правоохранительных органов относительно нелегальных азартных игр также будет караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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