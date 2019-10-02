Окружение Микитася вышло из проекта строительства скандального ТЦ в центре Киева

Из состава учредителей компании ООО «Философия девелопмента», которая получила исходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса в Печерском районе столицы, вышло ООО «А.В.Инвестиции», которое основали лица из окружения экс-нардепа Максима Микитася.
Об этом сообщают «Наші гроші».
Как свидетельствуют данные официального сайта ГАСИ, киевская Госархстройинспекция в сентябре согласовала начало строительных работ по реконструкции корпуса завода «Арсенал» под административное здание с паркингом.
«Заказчиком строительства является ООО «Философия девелопмент», которое в апреле этого года купило на аукционе СЕТАМ корпус завода с участком за 563,71 млн грн.
Подрядчиком строительства является ООО «Девижн Констракшн», учредителями которого являются Анатолий Мовчан (80%) и ПАО «ЗНВКИФ „Авераж“ (20%), бенефициаром которого является Дмитрий Буряк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Девижн Констракшн» зарегистрирована по тому же адресу (Киев, Столичное шоссе, 103) и имеет тот же телефон (0442200156), что и другие фирмы Буряка. Такой же телефон имеет, в частности, ОК «ЖК «Стройэнерго», соучредителем которого является Олег Гуриненко. Также он является руководителем ООО «Трейд-Инвест», бенефициарным владельцем которого является Буряк.
«Российский бизнесмен Дмитрий Буряк известен на рынке как девелопер строительных проектов „DeVision“ в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок.
20 сентября этого года Олег Гуриненко стал директором „Философии девелопмент“. В то же время из состава учредителей компании вышло ООО „А.В.Инвестиции“, которое основали лица из окружения экс-нардепа Максима Микитася», — отмечает издание.
Единственным владельцем «Философии девелопмент» сейчас является ООО «Монтадет», созданное в январе 2019 года и учредителями которого значатся Алла Выговская (90%) и ООО «КУА «Система капитального инвестирования». Владельцами последнего является Ярослав Зозуля (0,1%) и кипрская компания «Валдез Лимитед» (Valdeze Limited, 99,9%).
Отмечается, что на 1,36 га по ул. Московской, 8 планируется строительство торгово-офисного комплекса «Arsenal Plaza». Ранее этот проект рекламировала корпорация «Укрбуд», но сейчас сайт «Arsenal Plaza» закрыт, а в отделе продаж корпорации помещения в этом объекте не продают.
Напомним, что в августе Киевская администрация выдала выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса возле «Звездного» в Печерском районе столицы.
Строительство проводится в Центральном историческом ареале Киева, где существует ограничение по высоте — не выше 27 м.
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