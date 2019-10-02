Войти
Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
резонанс
Трамп считает запущенный демократами импичмент госпереворотом
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»
позиция
Разумков покидает пост главы партии «Слуга народа»

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Окружение Микитася вышло из проекта строительства скандального ТЦ в центре Киева

286

Из состава учредителей компании ООО «Философия девелопмента», которая получила исходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса в Печерском районе столицы, вышло ООО «А.В.Инвестиции», которое основали лица из окружения экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Как свидетельствуют данные официального сайта ГАСИ, киевская Госархстройинспекция в сентябре согласовала начало строительных работ по реконструкции корпуса завода «Арсенал» под административное здание с паркингом.

«Заказчиком строительства является ООО «Философия девелопмент», которое в апреле этого года купило на аукционе СЕТАМ корпус завода с участком за 563,71 млн грн.

Подрядчиком строительства является ООО «Девижн Констракшн», учредителями которого являются Анатолий Мовчан (80%) и ПАО «ЗНВКИФ „Авераж“ (20%), бенефициаром которого является Дмитрий Буряк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Девижн Констракшн» зарегистрирована по тому же адресу (Киев, Столичное шоссе, 103) и имеет тот же телефон (0442200156), что и другие фирмы Буряка. Такой же телефон имеет, в частности, ОК «ЖК «Стройэнерго», соучредителем которого является Олег Гуриненко. Также он является руководителем ООО «Трейд-Инвест», бенефициарным владельцем которого является Буряк.

«Российский бизнесмен Дмитрий Буряк известен на рынке как девелопер строительных проектов „DeVision“ в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок.

20 сентября этого года Олег Гуриненко стал директором „Философии девелопмент“. В то же время из состава учредителей компании вышло ООО „А.В.Инвестиции“, которое основали лица из окружения экс-нардепа Максима Микитася», — отмечает издание.

Единственным владельцем «Философии девелопмент» сейчас является ООО «Монтадет», созданное в январе 2019 года и учредителями которого значатся Алла Выговская (90%) и ООО «КУА «Система капитального инвестирования». Владельцами последнего является Ярослав Зозуля (0,1%) и кипрская компания «Валдез Лимитед» (Valdeze Limited, 99,9%).

Отмечается, что на 1,36 га по ул. Московской, 8 планируется строительство торгово-офисного комплекса «Arsenal Plaza». Ранее этот проект рекламировала корпорация «Укрбуд», но сейчас сайт «Arsenal Plaza» закрыт, а в отделе продаж корпорации помещения в этом объекте не продают.

Читайте также: «Северный поток — 2» может быть достроен через 4-5 недель

Напомним, что в августе Киевская администрация выдала выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса возле «Звездного» в Печерском районе столицы.

Строительство проводится в Центральном историческом ареале Киева, где существует ограничение по высоте — не выше 27 м.

Киев, ТРЦ, Максим Микитась
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 октября 2019
Вторник, 1 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Чем больше покупают ОВГЗ, тем больше укрепляется гривна. Надолго ли?

Если в какой-то момент, по какой-либо внутренней или внешней причине (замедление мировой экономики, мировой финансовый кризис, резкое падение мировых цен на металл, руду, зерно и т.п.) спекулянты-нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ и решат зафиксировать прибыль и, соответственно вывести валюту из Украины, то спекулятивно-ревальвационный крест моментально превратиться в спекулятивно-девальвационный.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Может ли Украина продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции

Украина уверенно реализует свое «сравнительное преимущество» в производстве сельскохозяйственной продукции. Для продолжения успехов в этом необходимо оценить мировые тенденции. Какие мировые тенденции развития экспортного сельскохозяйственного производства, могут повлиять на украинский агросектор в будущем? Что нам надо знать о будущем, чтобы сохранить положительную динамику экспорта сельхозпродукции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016