НАПК раскроет декларации военных прокуроров за все годы

Национальное агентство по предупреждению коррупции раскрывает декларации военных прокуроров за весь период действия мер безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Сегодня Национальное агентство на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра», — говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что согласно разъяснению заместителя генпрокурора — главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном положении военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 года по 4 октября 2019 года и не будет закрывать их в дальнейшем.

По информации пресс-службы, уполномоченные лица НАПКа уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров будут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

Как сообщалось, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.