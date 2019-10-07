СМИ сравнили число танков у России и стран НАТО

Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков сопоставимо с общим числом танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО. Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.
Как следует из публикации, арсенал России насчитывает порядка 22 тыс. танков. При этом европейские страны, входящие в НАТО, имеют в распоряжении 11 тыс. танков. Больше всего таких боевых машин находится в распоряжении Турции (3,2 тыс. единиц).
Отмечается, что численность танков США вместе с Канадой достигает 18 тыс. единиц.
В середине сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил о потере превосходства НАТО над Россией. Он отметил, что руководители оборонных ведомств признали это и в мае утвердили новую стратегию НАТО.
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