Фильм «Джокер» побил рекорд по сборам за первый уикенд проката

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса собрал в США $93,5 млн в первый уикенд проката. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте журнал Variety.
Картина смогла таким образом установить рекорд, став самой прибыльной по итогам первого уикенда из числа всех фильмов, выпускавшихся когда-либо в октябре. В течение последнего года этот рекорд удерживал фантастический фильм «Веном» Рубена Фляйшера с Томом Харди в главной роли. Ему удалось собрать в прокате $80 млн за первые выходные.
В международном прокате лента о Джокере собрала $140,5 млн. По данным журнала, картина была показана в 22,5 тыс. кинотеатров в 73 странах мира.
Картина рассказывает историю Джокера — главного антагониста супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября «Джокер», главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию «Оcкар» Хоакин Феникс, удостоился «Золотого льва Святого Марка» 76-го Венецианского кинофестиваля.
Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на «Оскар».
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