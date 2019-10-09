СМИ нашли в ГРУ спецподразделение «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба РФ (бывшего ГРУ). Утверждается, что речь идет о специалистах из воинской части 29155, которые занимаются саботажем и подрывной деятельностью.

По мнению специалистов из разведслужб в четырех странах Запада, именно эта воинская часть стоит за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также за попыткой переворота в Черногории. Как указывает NYT, в западных спецслужбах установили связь между обоими событиями, однако предупредили, что совершенно невозможно предугадать, когда и где бойцы спецподразделения появятся в следующий раз.

Собеседники NYT также указывают, что в части 29155 служат те, кто прошел войны в Афганистане, Чечне и в Украине. «Их операции настолько секретны, что о существовании этого подразделения не знают даже в других отделах ГРУ», — утверждают источники издания. При этом газета называет предполагаемых руководителей: генерал-майор Андрей Аверьянов и Анатолий Чепига. Последнего подозревают в том, что именно он участвовал в отравлении Скрипалей.

Один из представителей европейских спецслужб в комментарии газете выразил удивление в связи с тем, что представители спецподразделения в течение многих лет могли свободно перемещаться по Европе. Так, например, за год до событий в Солсбери трое оперативников ГРУ якобы приезжали в Великобританию осматривать местность. Одним из них, по данным западных спецслужб, был Александр Мишкин, который позже предъявлял документы на имя Александра Петрова. Вместе с ним в Англии побывали и двое мужчин, называвших себя Федоровым и Павловым. Последние подозреваются в причастности к убийству болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.