Украина опустилась на 85-е место в рейтинге конкурентоспособности

Украина находится на 85-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге ухудшилась на две позиции, раньше страна занимала 83-е место.

Выше Украины оказались Польша — 37-е место, Россия — 43-е место и даже Грузия — 74-е. Сразу за Украиной расположилась Молдова — 86-е место.

Первое место занимает Сингапур, который обошел США. Далее в рейтинге расположились прибавившие за последний год Гонконг и Нидерланды, опережающие Швейцарию, Японию и Германию.

Специалисты ВЭФ в поясняющих материалах указали, что хуже всего в Украине ситуация обстоит с макроэкономической стабильностью и качеством институтов.

Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения ИT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.