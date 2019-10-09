Украина опустилась на 85-е место в рейтинге конкурентоспособности

Украина находится на 85-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге ухудшилась на две позиции, раньше страна занимала 83-е место.
Выше Украины оказались Польша — 37-е место, Россия — 43-е место и даже Грузия — 74-е. Сразу за Украиной расположилась Молдова — 86-е место.
Первое место занимает Сингапур, который обошел США. Далее в рейтинге расположились прибавившие за последний год Гонконг и Нидерланды, опережающие Швейцарию, Японию и Германию.
Специалисты ВЭФ в поясняющих материалах указали, что хуже всего в Украине ситуация обстоит с макроэкономической стабильностью и качеством институтов.
Индекс глобальной конкурентоспособности рассчитывается по 12 показателям. Это макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, состояние инфраструктуры, уровень проникновения ИT и современных коммуникаций, здоровье населения, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016