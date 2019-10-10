Зеленский поддерживает льготные ставки налогов для инноваций, образования, медицины и экопроектов

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею льготного налогообложения, причем считает необходимым введение льготных ставок налогов для инноваций, образования, медицины и экопроектов.
«Льготные налоги нужно делать для тех отраслей, которые этого требуют и очень быстро развиваются в мире. То есть мы должны выставлять приоритеты... Для меня приоритетны — но я думаю, что правительство со мной может не согласиться — это все инновационные технологии, образование и все, что с этим связано, медицина. Мне кажется, что нет ни одного шага навстречу развитым экотехнологиям. А мы очень богатая страна — есть и вода, и земля. Это нужно защищать», — сказал он в ходе пресс-марафона, который стартовал в 10.00 в четверг.
Зеленский также добавил, что считает оправданной помощь фермерам.
Он подчеркнул, что льготные ставки налогообложения должны поддерживать украинцев — и тех, которые работают в Украине, и тех, кто выехал и хочет вернуться в страну.
«Какие люди уехали? Какие приоритетные профессии? Для них должны быть льготные условия. Их нужно заинтересовать», — отметил президент.
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