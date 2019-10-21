СМИ сообщают о выводе крупной суммы из проектной компании в Киеве

Акционеры «Института комплексного проектирования объектов строительства» (ICDI) Андрей Козюк и Александр Фоменко заподозрили своих бывших компаньонов Ивана Войтовича и Андрея Фаля в незаконном завладении имуществом и переводе активов на ООО «Международный проектный институт» (МПИ).

Одним из владельцев последнего является Евгений Петрощук, которого называют партнером Андрея Ваврыша, пишет «Апостроф».

Ранее сообщалось, что ICDI, который занимался проектированием Шулявского путепровода, Подольско-Воскресенского мостового перехода и Окружной дороги Львова, не смог выплатить средства заказчикам и своим сотрудникам из-за рейдерской атаки. Институт приостановил деятельность до урегулирования конфликта с «черными регистраторами». Андрей Козюк отметил, что накануне рейдерской атаки из ICDI начали выводить средства — около 17 млн грн. Он считает, что средства выводились на счета ряда юрлиц из компаний Ваврыша.

«Кроме девелоперских компаний, которыми он владеет, для успешного ведения бизнеса нужны архитектурные и инженерные бюро. Это позволит получать заказы на крупные инфраструктурные объекты, разрабатывать техническую документацию на своих компаниях и с помощью своих фирм осуществлять строительство», — считает Козюк.

ICDI же, по мнению завкафедрой архитектурных конструкций Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Петра Коваля — компания с солидным именем в строительной сфере, которая имеет наилучший подбор кадров среди своих немногочисленных конкурентов. Тем более, с учетом специфичности сферы проектирования дорог и мостов.

Как пишут СМИ, Шевченковским управлением Нацполиции Киева в ЕРДР внесены сведения об открытии уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением. Также имеются сведения об открытии уголовного производства по признакам злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющих публичные услуги — ч.1 ст. 365-2 УК Украины.

Напомним, Андрей Ваврыш с октября 2010 года по август 2015 года занимал должность замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и возглавлял Службу градостроительного кадастра Киева.

Был уволен распоряжением главы КГГА Виталия Кличко.