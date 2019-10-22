Трамп назвал начавшийся процесс импичмента линчеванием

Президент США Дональд Трамп назвал линчеванием процесс импичмента, который инициировали в отношении него демократы, отметив, что «однажды» республиканцы смогут сделать то же самое, если пост главы государства займет представитель Демократической партии.

«И когда-нибудь, если президентом станет демократ, и республиканцы получат большинство в палате представителей, даже с очень маленьким перевесом, они смогут устроить президенту импичмент без должной процедуры, объективности и законных прав на это. Все республиканцы должны запомнить то, свидетелями чего они здесь являются — линчевание. Но мы победим!» — написал американский лидер в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена (своего вероятного противника на выборах-2020) и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского «изучить» дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.

В настоящее время три комитета палаты представителей США опрашивают свидетелей по «украинскому делу», а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США в Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате и вряд ли вынесут решение об импичменте президенту-однопартийцу.