Разумков анонсировал съезд «Слуги народа»

Съезд партии «Слуга народа» состоится в конце первой декады ноября 2019 года, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Если я не ошибаюсь, или 9-го или 10 ноября это будет. Перечень вопросов будет ещё формироваться, в том числе вопрос о замене главы партии», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что на съезде, в частности, будет приниматься решение о выборах в объединенных территориальных громадах.

Как сообщалось, вредседатель Верховной Рады и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.