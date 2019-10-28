Войти
Зеленский дал зеленый свет массовой приватизации
официально
Зеленский дал зеленый свет массовой приватизации
Разумков не считает, что фракция «Слуга народа» разваливается
позиция
Разумков не считает, что фракция «Слуга народа» разваливается

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

Глава NASA хочет добавить еще одну планету в Солнечную систему

2507
Глава NASA хочет добавить еще одну планету в Солнечную систему

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн хочет вернуть Плутону статус планеты. Об этом он заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, передает Forbes.

«Я здесь чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон — это планета», — заявил Брайденстайн во время последнего дня конгресса.

Астрономы давно спорили о том, что можно считать планетой. В 1930 году, когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, его назвали планетой потому, что он не был похож на другие небесные известные тела — кометы, астероиды или звезды.

Позже критерии к планетам ужесточились — в ходе долгих дебатов астрономы пришли к выводу, что планетой может считаться тело, которое находится на орбите Солнца, которое достаточно массивно, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму, и находится на «чистой» орбите вокруг Солнца, то есть на ней не должно быть посторонних тел.

В 2005 году астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, размеры которого были сопоставимы с Плутоном. Поэтому астрономы оказались перед выбором — признать ли Эриду и ряд ей подобных тел (в частности, Цереру) планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

После долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году решил лишить Плутон статуса планеты. Однако противников этого решения оказалось достаточно — например, в их числе был планетолог Алан Стерн, который уже не раз отстаивал свои взгляды в яростных публичных дискуссиях.

Теперь в числе союзников Плутона оказался и глава NASA. В ходе очередного Международного астронавтического конгресса он озвучил свои взгляды публично.

«Некоторые люди считают, что утверждают, что небесное тело для того, чтобы считаться планетой, должно очистить свою солнечную орбиту, — выступил Брайденстайн. — Если мы будем использовать это определение, то можно все планеты перевести в разряд карликовых, потому что среди таких тел нет тех, которые целиком очищают свою орбиту». Брайденстайн имел в виду, что близко ко всем планетам Солнечной системы двигается достаточно много астероидов.

«Я считаю, что это небрежное определение, — продолжил Брайденстайн. — Я думаю, что то, как астрономы определяют планету, должно быть основано на ее внутренней ценности, а вовсе не на тех параметрах, которые постоянно изменяются, в частности, на динамике орбиты».

Читайте также: У Зеленского жалеют, что связались с Джулиани

Могут ли привести подобные споры к пересмотру решения 2006 года, пока неясно. С одной стороны, Брайденстайн достаточно серьезный союзник для сторонников возвращения Плутона в число планет. С другой — непонятно, как он может повлиять на решение Международного астрономического союза и может ли вообще его решение повлиять на что-либо, кроме возобновления публичной дискуссии по этому вопросу.

НАСА, Плутон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 октября 2019
Воскресенье, 27 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат

Мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016