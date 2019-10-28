Глава NASA хочет добавить еще одну планету в Солнечную систему

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн хочет вернуть Плутону статус планеты. Об этом он заявил на Международном аэронавтическом конгрессе, передает Forbes.

«Я здесь чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон — это планета», — заявил Брайденстайн во время последнего дня конгресса.

Астрономы давно спорили о том, что можно считать планетой. В 1930 году, когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, его назвали планетой потому, что он не был похож на другие небесные известные тела — кометы, астероиды или звезды.

Позже критерии к планетам ужесточились — в ходе долгих дебатов астрономы пришли к выводу, что планетой может считаться тело, которое находится на орбите Солнца, которое достаточно массивно, чтобы за счет самогравитации сохранять сферическую форму, и находится на «чистой» орбите вокруг Солнца, то есть на ней не должно быть посторонних тел.

В 2005 году астроном Майкл Браун открыл небесное тело Эриду, размеры которого были сопоставимы с Плутоном. Поэтому астрономы оказались перед выбором — признать ли Эриду и ряд ей подобных тел (в частности, Цереру) планетами или перевести Плутон в разряд карликовых планет.

После долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году решил лишить Плутон статуса планеты. Однако противников этого решения оказалось достаточно — например, в их числе был планетолог Алан Стерн, который уже не раз отстаивал свои взгляды в яростных публичных дискуссиях.

Теперь в числе союзников Плутона оказался и глава NASA. В ходе очередного Международного астронавтического конгресса он озвучил свои взгляды публично.

«Некоторые люди считают, что утверждают, что небесное тело для того, чтобы считаться планетой, должно очистить свою солнечную орбиту, — выступил Брайденстайн. — Если мы будем использовать это определение, то можно все планеты перевести в разряд карликовых, потому что среди таких тел нет тех, которые целиком очищают свою орбиту». Брайденстайн имел в виду, что близко ко всем планетам Солнечной системы двигается достаточно много астероидов.

«Я считаю, что это небрежное определение, — продолжил Брайденстайн. — Я думаю, что то, как астрономы определяют планету, должно быть основано на ее внутренней ценности, а вовсе не на тех параметрах, которые постоянно изменяются, в частности, на динамике орбиты».

Могут ли привести подобные споры к пересмотру решения 2006 года, пока неясно. С одной стороны, Брайденстайн достаточно серьезный союзник для сторонников возвращения Плутона в число планет. С другой — непонятно, как он может повлиять на решение Международного астрономического союза и может ли вообще его решение повлиять на что-либо, кроме возобновления публичной дискуссии по этому вопросу.