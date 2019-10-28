Джонсон неохотно согласился на предложенную Евросоюзом отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску.

«Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года, который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку», — написал Джонсон.

При этом он добавил, что отсрочка лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».