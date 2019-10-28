Европа разочарована итогами консультаций по газу

Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ — ЕС — Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи.
«Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс», — сказал он.
Еврокомиссия также призвала Россию и Украину к скорейшему подписанию соглашения по транзиту газа и к скорейшей организации новой трехсторонней встречи РФ, Украины и ЕС.
Шефчович отметил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.
Он добавил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. По мнению замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу, новый оператор ГТС Украины, вероятно, будет создан до конца года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016