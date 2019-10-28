Европа разочарована итогами консультаций по газу

Еврокомиссия разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ — ЕС — Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи.

«Я разочарован сегодняшним исходом и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что при наличии политической воли мог бы быть позитивный прогресс», — сказал он.

Еврокомиссия также призвала Россию и Украину к скорейшему подписанию соглашения по транзиту газа и к скорейшей организации новой трехсторонней встречи РФ, Украины и ЕС.

Шефчович отметил, что российская делегация на консультациях по газу не готова идти на уступки.

Он добавил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению по газу, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору. По мнению замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу, новый оператор ГТС Украины, вероятно, будет создан до конца года.