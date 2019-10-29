Социологи определили главные страхи россиян

Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом, как передает РБК, свидетельствуют результаты проведенного этой осенью Левада-центром опроса.

В топ рейтинга попали также опасения по поводу собственного здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также страхи нападения преступников, СПИДа и смерти. Список сильнейших страхов не слишком сильно менялся с 1994 года, когда был проведен первый опрос. Однако в предыдущем, июльском исследовании страх произвола властей оказался на три строчки ниже, чем в нынешнем.

Опрос был проведен с 26 сентября по 2 октября в 50 регионах РФ. Вопросы были закрытыми, уровень страха оценивался по пятибалльной шкале.

Список по версии Левада-центра схож с результатами мартовского опроса фонда «Общественное мнение». Тогда в перечень самых сильных опасений попали страхи за детей и внуков, собственное здоровье, по поводу безденежья, терактов, беззащитности перед властями, неопределенности будущего.