Крупный бизнес в этом году уплатил уже почти 280 млрд гривен налогов

Плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы за 10 месяцев 2019 года обеспечен сбор платежей в госбюджет в размере 278,7 млрд грн, что на 28,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

«В течение января — октября 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГНС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет Украины в размере 278,7 млрд грн, а это на 28,4 млрд грн, или на 11,3% больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом, по результатам 10 месяцев составила 56% от налоговых платежей Государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль — 73,8%, налог на добавленную стоимость — 56,1%, акцизный налог — 94,3%.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило: налог на прибыль — 57,6 млрд грн, налог на добавленную стоимость — 111,3 млрд грн, акцизный налог с произведенных товаров — 53,5 млрд грн.