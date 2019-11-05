Ученые в очередной раз подтвердили пользу бега

Обзор исследований более 200 тысяч человек позволил ученым прийти к выводу, что даже недолгие пробежки реже одного раза в неделю могут уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых и иных заболеваний. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на статью в научном журнале British Journal of Sports Medicine.

Ученые проанализировали 14 исследований, в которых участвовали более 230 тыс. человек в возрасте от 5,5 до 35 лет. Результаты показали, что у бегунов любого пола вероятность смерти независимо от причины снижается на 27%. Также при беговых нагрузках на 30% уменьшается риск смерти от сердечно-сосудистых болезней и на 23% - риск смерти от рака.

Ученые заключили, что регулярные еженедельные пробежки продолжительностью меньше 50 минут и скоростью около 8 км/ч положительно влияют на здоровье человека. "Бег, вне зависимости от периодичности, значительно улучшает здоровье людей и способствует долголетию", - говорится в исследовании.

Анализ также показал, что значительное усиление объемов беговых нагрузок может негативно сказаться на самочувствии. "Даже недолгие пробежки действительно могут оказать положительное влияние на физическое здоровье, однако их увеличение непропорционально усилению положительного эффекта", - пишут ученые. Исследователи подчеркнули, что, несмотря на пользу такого вида спорта, врачам нужно внимательно изучить каждый конкретный случай пациента, прежде чем прописывать ему регулярные пробежки.