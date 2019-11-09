Трамп в юбилей падения Берлинской стены раскритиковал социализм

Президент США Дональд Трамп поздравил немцев с юбилеем падения Берлинской стены, процитировав Гете и, как он часто делает в предвыборных речах, обрушившись на социализм.

«В этот день в 1989 году смелые мужчины и женщины Восточной и Западной Германии объединились с тем, чтобы обрушить стену, возвышавшуюся как символ репрессий и обанкротившегося социализма на протяжении более чем четверти века... В 30-ю годовщину падения Берлинской стены я поздравляю германский народ с огромными достижениями, которых он добился в объединении своей страны и восстановлении Восточной Германии», — говорится в послании Трампа, которое распространил Белый дом.

Президент США пообещал и дальше сотрудничать с Германией.

Он отдельно раскритиковал власти Восточной Германии и социалистического блока, которые, по его словам, угнетали народы своих стран.

«На протяжении четырех десятилетий восточногерманская пропаганда трубила о процветающем рае для рабочих со своей стороны стены. Но требующие ремонта квартиры и пустые продуктовые магазины говорили со всем о другом», — пишет Трамп.

«Холодная война давно прошла, но тиранические режимы по всему миру продолжают использовать репрессивную тактику тоталитаризма в стиле Советского Союза», — добавил Трамп, противопоставив этим неназванным режимам американские ценности.

«Пусть судьба Берлинской стены будет уроком репрессивным режимам и правителям по всему миру: никакой железный занавес не сдержит железную волю людей, стремящихся к свободе», — добавил Трамп.

Он также процитировал строчки «Фауста» Иоганна Вольфганга Гете, где говорится, что свобода достается только тем, кто борется за нее каждый день.

Трамп часто критикует социализм в ходе предвыборной кампании, причем приписывает своим противникам-демократам социалистические убеждения.

Берлинская стена — инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Выступая на пресс-конференции 9 ноября, которая транслировалась по телевидению, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила въезда и выезда из страны. Он заявил, что граждане ГДР могут получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе. Пограничники пытались сперва оттеснить толпу, но затем вынуждены были открыть КПП. Встречать восточных соседей вышли тысячи жителей Западного Берлина, они, в свою очередь, также массово переходили границу. Происходящее стало большим народным праздником.