Стала известна цена первого электропикапа Tesla

Новинка компании Tesla — электропикап — поступит в продажу по базовой цене $50 тыс. Об этом сообщила телекомпания CNN в связи с предстоящей презентацией машины 21 ноября в Лос-Анджелесе.
Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты. По данным телекомпании, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-911. При этом CNN отметила, что дизайн новинки может оказаться неожиданным: в рекламном ролике, распространенном Tesla, из-под капота машины выбивается тонкая полоса яркого света.
Как отметила телекомпания, Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов. Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.
Как заявил в интервью CNN аналитик авторынка Майкл Хэрли, у крупных американских автомобилестроительных компаний есть повод для озабоченности в связи с появлением электропикапа. «Вспомните, что никто не ожидал, что предложенный Илоном Маском электромобиль Tesla Model 3 превзойдет по популярности BMW и Audi», — напомнил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016