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Стала известна цена первого электропикапа Tesla

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Стала известна цена первого электропикапа Tesla

Новинка компании Tesla — электропикап — поступит в продажу по базовой цене $50 тыс. Об этом сообщила телекомпания CNN в связи с предстоящей презентацией машины 21 ноября в Лос-Анджелесе.

Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты. По данным телекомпании, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-911. При этом CNN отметила, что дизайн новинки может оказаться неожиданным: в рекламном ролике, распространенном Tesla, из-под капота машины выбивается тонкая полоса яркого света.

Как отметила телекомпания, Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов. Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.

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Как заявил в интервью CNN аналитик авторынка Майкл Хэрли, у крупных американских автомобилестроительных компаний есть повод для озабоченности в связи с появлением электропикапа. «Вспомните, что никто не ожидал, что предложенный Илоном Маском электромобиль Tesla Model 3 превзойдет по популярности BMW и Audi», — напомнил он.

Tesla, Cybertruck
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