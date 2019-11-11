Апелляционный суд разрешил продолжить ликвидацию церкви Филарета

Шестой апелляционный суд Киева постановил продолжить ликвидацию Киевской патриархии УПЦ.
Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
«Соответствующее решение было принято на заседании 11 ноября, несмотря на давление со стороны сторонников владыки Филарета, которые штурмовали суд, разбили двери, мебель и подрались с правоохранителями. Суд решил отменить предыдущее постановление об обеспечении иска, т.е. полностью встал на сторону Министерства культуры и Православной церкви Украины», — говорится в сообщении.
Ранее УПЦ КП анонсировала «мирную акцию протеста» против судебных решений в попытке ликвидации Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
Напомним, в сентябре этого года Окружной административный суд Киева вынес решение об обеспечении иска Киевского Патриархата к Министерству культуры, запретив любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП.
В декабре 2018 года на объединительном церковном Соборе было решено ликвидировать УПЦ КП, создать ПЦУ и избрать ее предстоятелем митрополита Епифания. На Соборе в состав вновь образованной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.
В начале января 2019 года вновь образованная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
14 мая Почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.
20 июня Филарет заявил, что созванный им поместный собор отменил решение о ликвидации УПЦ КП и возобновил ее деятельность.
24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.
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