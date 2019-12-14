Епифаний заявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

На заседании архиерейского Собора Православной церкви Украины в субботу, 14 декабря, митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ».
Об этом сообщил в Facebook представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.
«На заседании архиерейского Собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская патриархия УПЦ КП» и «Патриархия УАПЦ», — отметил Зоря.
Отметим, что сегодня ПЦУ проводит в Национальном заповеднике «София Киевская» расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой церкви.
Ранее, 5 декабря 2019 года, пресс-служба ПЦУ сообщила о завершении процедуры ликвидации религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата».
Хотя 20 июня бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им «поместный собор» отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность.
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