Ryanair устроил распродажу билетов на рейс, который отменила МАУ

Лоукостер Ryanair объявил о распродаже по цене от 9,99 евро билетов на рейсы по маршруту Киев-Краков в связи с отменой перелетов в этом направлении авиакомпанией МАУ.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ирландского лоукостера.

Как сказано в заявлении перевозчика, Ryanair запускает «спасательные» тарифы на своем маршруте Киев-Краков, действующем 5 раз в неделю, чтобы перевезти клиентов, «пострадавших от отмены МАУ своего киевского маршрута с января 2020 года».

Отмечается, что билеты по цене от 9,99 евро уже поступили в продажу, но воспользоваться предложением можно будет только до полуночи четверга 14 ноября.

Напомним, 7 ноября МАУ заявила, что в связи с нерентабельностью, с января следующего года авиакомпания прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом.