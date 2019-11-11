Ryanair устроил распродажу билетов на рейс, который отменила МАУ

Лоукостер Ryanair объявил о распродаже по цене от 9,99 евро билетов на рейсы по маршруту Киев-Краков в связи с отменой перелетов в этом направлении авиакомпанией МАУ.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ирландского лоукостера.
Как сказано в заявлении перевозчика, Ryanair запускает «спасательные» тарифы на своем маршруте Киев-Краков, действующем 5 раз в неделю, чтобы перевезти клиентов, «пострадавших от отмены МАУ своего киевского маршрута с января 2020 года».
Отмечается, что билеты по цене от 9,99 евро уже поступили в продажу, но воспользоваться предложением можно будет только до полуночи четверга 14 ноября.
Напомним, 7 ноября МАУ заявила, что в связи с нерентабельностью, с января следующего года авиакомпания прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом.
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