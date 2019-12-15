В Киевском патриархате снова опровергли заявления о его официальной ликвидации

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) отрицает, что организация была юридически ликвидирована. Соответствующее заявление юридического отдела УПЦ КП опубликовали в воскресенье ряд СМИ.
«Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации (о ликвидации КП) в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация „Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата“ не имеет. Ни ей, ни ее основателем — Поместным Собором, решение о прекращении (деятельности) не принималось», — говорится в заявлении.
В УПЦ КП назвали юридически ничтожными действия главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, который через представителей Минкульта Украины якобы самостоятельно внес данные о прекращении деятельности КП в реестр. «Внесение ведомостей в Госреестр заявителями от другого юридического лица является очевидно незаконным, а следовательно не может считаться достоверным», — сказано в заявлении. В организации подчеркнули, что решения, направленные на «лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским патриархатом», выполняться не будут.
14 декабря глава ПЦУ Епифаний объявил об официальной ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
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