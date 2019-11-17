Минэкономики уже уволило 47 руководителей госпредприятий и высокопоставленных чиновников

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

«Перезагрузка власти. На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс», — написал министр экономики на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Милованов отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально: министром экономики и его заместителями. «Мы рассматриваем каждый случай отдельно, и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КPІ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы», — пояснил он.

Глава Минэкономики подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.