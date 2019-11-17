В Украину едет глава МИД ФРГ

С понедельника в Украине с визитом будет находиться министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом Глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров », - написал Мельник.