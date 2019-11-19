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ЕСПЧ обязал Украину заплатить €4 тысячи российскому оппозиционеру

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ЕСПЧ обязал Украину заплатить €4 тысячи российскому оппозиционеру

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал ответственность властей России и Украины в нарушении прав человека координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы РФ Леонида Развозжаева, проходивших по делу о беспорядках в ходе акций протеста на Болотной площади в 2012 году. Согласно решению суда, опубликованному во вторник, общая сумма компенсаций истцам составит более €24 тыс.

В частности, власти РФ должны выплатить €11 тыс. Развозжаеву и €9 тыс. — Удальцову. При этом со стороны Украины суд потребовал €4 тыс. в качестве компенсации помощнику депутата.

«Единогласно принимаются жалобы первого заявителя [Развозжаева] относительно его похищения и отказа со стороны России и Украины провести эффективное расследование его утверждений о незаконном лишении свободы и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения», — гласит вердикт, который цитирует ТАСС.

В нем отмечается, что Россия и Украина нарушили статьи 3 и 5 Европейской конвенции о правах человека.

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Так называемое болотное дело было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади столицы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал виновными координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева в попытке организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде России, однако в марте 2015 года он сохранил его в силе.

Согласно материалам следствия, Развозжаев, зная о проверке, проводимой в отношении него, решил скрыться от следственных органов России на территории Украины, однако позже вернулся в Москву из Киева на такси. Однако его защита утверждает, что его похитили на Украине и насильно доставили в Россию.

ЕСПЧ, Леонид Развозжаев
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