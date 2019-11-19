Зеленский подписал закон о свободном доступе к берегам водоемов

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования» № 233-IX, поддержанный Верховной Радой 29 октября, сообщается на официальном сайте главы государства.
Закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.
Согласно документу, ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к берегам морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом в размере 200-400 необлагаемых минимумов доходов для граждан (нмдг, сейчас 17 грн — ИФ), и 400-700 — для должностных лиц. Повторные действия в течение наказываются штрафом в 400-700 нмгд и 700-1000 — для должностных лиц.
Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан, в том числе путем установления ограждений или других конструкций, к берегам на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.
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