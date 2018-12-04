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Депутат Дзензерский не отдает ВТБ банку 280 миллионов долларов

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Депутат Дзензерский не отдает ВТБ банку 280 миллионов долларов

Один из украинских чиновников не внес в декларацию информацию об обязательствах по поручительству по кредитам, общая задолженность по которым составляет более 280 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«5 декабря 2018 года в Киевском апелляционном суде состоится заседание по делу, от решения в котором в большой степени зависит судьба расчета с вкладчиками АО «ВТБ БАНК», — заявили в ФГВФЛ.

Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы банка, представленной на Постановление Соломенского районного суда города Киева, которым было оставлено в силе постановление прокурора о прекращении уголовного производства по факту невнесения в декларации одного из финансовых поручителей информации об обязательствах по кредитам, общая задолженность по которым составляет более 280 млн долларов.

«Сегодня же сложилась ситуация, когда финансовый поручитель, игнорируя судебные решения о взыскании долга в пользу банка, не возвращает кредитные средства. Фонду важно взыскать максимальную сумму средств из всех должников, независимо от их социального статуса и политической принадлежности», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о народном депутате Денисе Дзензерском, заместителе главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«Фонд гарантирования призывает судей при рассмотрении дел о взыскании задолженности по недобросовестным заемщикам „ВТБ БАНК“ иметь в виду, что такие средства идут не в карман российским владельцам, а направляются исключительно на выплаты вкладчикам», — говорится в заявлении.

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Фонд отмечает, что активы этого банка находятся под его управлением, а любые поступления, в том числе от погашения кредитов или взыскания средств с должников, направляются на выполнение обязательств перед вкладчиками.

Национальный банк 27 ноября признал ВТБ Банк неплатежеспособным, утром 28-го в главный офис банка вошла временная администрация Фонда гарантирования.

ВТБ Банк, Денис Дзензерский
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