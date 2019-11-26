В Польше задержали трех бывших топ-менеджеров «дочки» «Газпрома»

Агентство внутренней безопасности Польши по требованию прокуратуры задержало в городе Катовице трех бывших членов правления EuRoPol GAZ, совместной «дочки» «Газпрома» и польской топливной компании PGNiG. Об этом говорится на сайте Национальной прокуратуры Польши.
Как уточняется в сообщении, задержаны Михал Ш., Здислав Я. и Мирослав Д., которые входили в правление компании с 20 января по 31 декабря 2010 года. Из пресс-релизов PGNiG о перестановках в управлении EuRoPol GAZ следует, что речь идет о Михале Шубском, Мирославе Добруте, а также Здиславе Ямке.
Согласно заявлению прокуратуры, их заподозрили в значительном ущербе компании из-за злоупотребления полномочиями, а также в невыполнении своих обязательств. Если бывших топ-менеджеров признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.
«Процедуры, в ходе которых были проведены сегодняшние задержания, касаются обстоятельств заключения межправительственного соглашения, невыгодного для Польши и противоречащего закону Европейского Союза о поставках российского газа в Польшу», — уточняет прокуратура.
EuRoPol GAZ — владелец польской части газопровода Ямал — Европа, по которому российский газ через Беларусь идет в ЕС. России и Польше принадлежит равная доля в компании — 48%, оставшимися 4% владеет Gas Trading SA.
Прокуратура установила, что 27 января 2017 года Шубской и Добрут подписали в Москве соглашение между EuRoPol GAZ, «Газпром экспортом» и PGNiG, в котором содержались «крайне неблагоприятные» для первой положения. В частности, Польша отказалась от иска к российскому партнеру с требованием оплатить услуги по транспортировке газа через Польшу в 2017 году. Польская сторона также предоставила документ о выполнении «Газпромом» всех обязательств по трансферу за 2006–2009 годы. Общая сумма ущерба составила 848 млн. злотых (около $217 млн), сообщает прокуратура.
В декабре 2011 года Шубской подал в отставку, объяснив этот шаг «личными причинами». В октябре 2010 года его назначили исполняющим обязанности президента EuRoPol GAZ, а Добрута — членом правления компании. Ямка был вторым вице-президентом этой структуры. Вместе с Добрутом в ноябре 2013 года он подал в отставку. Компания объясняла такое решение тем, что в правлении по уставу не должно быть больше четырех человек.
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