Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Еврокомиссия в новом составе приступит к работе с 1 декабря. Предлагаемый список поддержали 461 депутат Европарламента, 157 проголосовали против и еще 89 воздержались.
Вице-президентами Еврокомиссии утверждены Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Жозеп Боррель (Испания), Вера Юрова (Чехия), Маргаритис Схинас (Греция), Марош Шефчович (Словакия) и Дубравка Шуйца (Хорватия).
Бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен — первая женщина на должности главы Европейской комиссии, ее утвердили на этот пост в июле. Политик сменит 64-летнего Жан-Клода Юнкера, возглавлявшего орган с ноября 2014 года.
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