Сенсорная кнопка может появиться в Раде в 2020 году

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что оборудование мест народных депутатов в сессионном зале сенсорными кнопками состоится уже в 2020 году.

«Я надеюсь, что сенсорная кнопка у депутатов появится уже в 2020 году. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы это состоялось», — заявил Разумков на брифинге в Верховной Раде в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Разумков отметил, что сегодня аппарат парламента пытается решить этот вопрос без выделения дополнительных средств.

«Сегодня аппарат Верховной Рады отрабатывает этот вопрос, мы ищем коллег, которые смогут интегрировать в существующую систему „Рада“ дополнительную сенсорную кнопку», — сказал он.

По его словам, необходимость использования именно существующей системы принятия решений и интегрирования в неё дополнительного оборудования контроля персонального голосования обусловлена отсутствием средств на ее полную замену.

«Полная модернизация системы — это дорогостоящая процедур, и на сегодняшний день денег таких в бюджете нет. Новая система „Рада-4“ действительно качественно и эффективно работает в Киевском городском совете, но на сегодня таких расходов пока не предусмотрено. Попробуем решить вопрос „малой кровью“, а если не выйдет, то будем обращаться к правительству с целью выделения дополнительных средств», — рассказал глава парламента.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими созывами случаев неперсонального голосования стало меньше, но само явление не исчезло полностью.