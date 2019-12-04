Правительство нашло работу бывшему главе правления Правэкс-банка

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру экс-главы правления Правэкс-банка Тараса Кириченко членом набсовета государственного Ощадбанка по квоте правительства, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка Тараса Кириченко как своего представителя», — написал он в Telegram-трансляции с закрытого заседания правительства в среду.

Ранее Кириченко участвовал в конкурсе на должность члена набсовета госбанка по квоте Верховной Рады.

Кириченко возглавлял Правэкс-банк с мая 2013-го по 30 сентября 2019 года.