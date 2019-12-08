Лукашенко уехал от Путина без заявлений для журналистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко уехал из сочинской резиденции «Бочаров Ручей» президента России без заявления для журналистов. Об этом сообщили российские СМИ.
При этом в зале пресс-конференций в резиденции были подготовлены трибуны и флаги на случай, если президенты захотят выступить с сообщениями для прессы.
Переговоры белорусского и российского лидеров продлились более пяти часов. Первая часть беседы проходила при участии членов делегации, затем Путин и Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет. Во время переговоров в честь 20-летия Союзного государства состоялся торжественный обед. Согласно меню, которое предоставили журналистам, Путин собирался угостить Лукашенко барабулькой с артишоком, каре теленка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из усадьбы Дивноморское.
Лукашенко и Путин встретились 7 декабря в Сочи, чтобы обсудить вопросы углубления интеграции, как сообщали ранее в Кремле. По словам белорусского президента, он приехал ради анализа Договора о Союзном государстве. Он добавил, что Минск и Москва «давно договорились» о равных условиях для жизни для людей и хозяйственных субъектов обеих стран. «Равные условия — больше ничего не надо», — сказал Лукашенко и добавил, что Белоруссия не просила у России «дешевого газа, дешевой нефти».
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