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Пожар в Одессе: до сих пор ищут четырех пропавших людей

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После пожара в одесском колледже на сегодняшний день неизвестно местонахождение 4 человек, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Первый заместитель министра (Сергей Яровой — ред.) отметил, что Нацполиция, ГСЧС, Нацгвардия, руководство города занимаются работой на месте пожара. Эта работа не прекращается ни днем, ни ночью. По состоянию на данное время трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, важным остается вопрос изменения в организации работы по пожарной безопасности.

«Если в любом здании находятся люди, то не важно, какое это учреждение, надо исключить риски возникновения пожаров. Как министерство, мы инициируем изменения в законы об усилении ответственности за несоблюдение правил безопасности, это наша работа. Но когда лицо, отвечающее за вопросы пожарной безопасности, не выполняет свою работу, никакие законы не помогут», — отметил Яровой.

В свою очередь председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что кардинально изменить ситуацию в государстве относительно обеспечения пожарной безопасности на объектах разной формы собственности возможно только при условии изменения системы предупреждения и профилактики пожаров.

«Во-первых, существующие требования законодательства предусматривают планирование и осуществление проверок исключительно субъектов хозяйствования, а не отдельных помещений, зданий, сооружений, в которых существует угроза возникновения пожаров. Во-вторых, в законодательстве отсутствует механизм проведения проверок работниками ГСЧС в случае безосновательного недопуска их на объекты. Так, за 11 месяцев текущего года из 56 тысяч плановых и внеплановых проверок указанными пробелами в законодательстве воспользовались около 20 тысяч предпринимателей, что составляет более 35%», — заявил он.

Кроме того, глава ГСЧС подчеркнул, что штрафы за нарушение пожарной безопасности мизерные — от 34-х до 170-ти гривень.

«ГСЧС уже повторно будет вносить на рассмотрение правительства и парламента пакет законодательных инициатив, которые позволят: ввести рискоориентированный подход и планировать проверки на основе оценки рисков конкретных объектов с учетом их индивидуальных особенностей, воплотить систему обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности за возможные последствия от пожаров и аварий с целью возмещения возможных убытков, ввести механизмы финансового стимулирования предпринимателей по принципу инвестирования в обеспечение надлежащего уровня собственной безопасности, в том числе с привлечением страховых компаний», — сказал Чечеткин.

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Как сообщалось, 4 декабря в 10 час. 12 мин. в г. Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14 ч. 18 мин. 4 декабря пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

Комиссия по расследованию пожара в одесском колледже до 20 декабря отчитается Кабмину.

Одесса, пожар
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