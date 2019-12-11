Украину ждет еще неделя почти весенней погоды

В Украине в среду ночью и утром туман, на Закарпатье, Прикарпатье и Винниччине небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«На Закарпатье, Прикарпатье и Винниччине небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. В первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла, днем на крайнем юге страны 5-8° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области 11 декабря существенных осадков не ожидается. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура ночью 1-3° тепла, на Киевщине в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Синоптики в четверг и пятницу осадков не прогнозируют, лишь ночью 12 мая в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях, 13 декабря на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Одесчине и в Крыму до 8°.

На Киевщине 12-13 декабря облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью 12 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Согласно прогнозу, 14 декабря днем в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 15 декабря дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза (14 декабря на востоке страны до 6° мороза), днем 1-7° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-7° мороза; днем около 0°.

В столичном регионе 14 декабря осадков не ожидается; 15 декабря дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.