До конца 2020 года руководство ВСУ переведут на стандарты НАТО

Трансформация управления ВСУ продлится весь следующий год, и в конце процесса управления будет полностью соответствовать стандартам, которые действуют в НАТО.
Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Укринформ.
«Уже с этого года и весь 2020 год будет проходить система трансформации управления Вооруженными силами... В конце этого перехода структура руководства ВСУ будет полностью соответствовать тому, как это построено в странах НАТО», — сообщил Загороднюк.
Он отметил, что процесс сейчас уже идет, он имеет много стадий, и все документы, которые его регулируют, уже подписаны. Процесс предполагает не только изменение структуры, но и изменение функционала, который сейчас прописывается, отметил Загороднюк. Чтобы функционал был совместимым со структурами НАТО, в министерстве переписывается много нормативной документации.
Загороднюк также отметил, что внедрение стандартов НАТО является одним из ключевых приоритетов, и оно важно по нескольким причинам. Во-первых, с политической точки зрения государство должно отвечать военным критериям членства, во-вторых, армия также должна соответствовать техническим и организационным критериям. «Армии, которые перешли на стандарты НАТО, лучше воюют, они более эффективны, они наиболее подготовлены. Основная наша задача — это, конечно, боеспособность, боеготовность. Но этот вопрос очень сильно имеет отношение к тому, каким образом построены способности, как они спланированы, как организованы», — заявил министр, добавив, что несмотря на политические процессы, украинская армия должна быть технически готова к вступлению в НАТО.
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