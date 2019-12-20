Укрпочта с января повысит тарифы на международные отправления

Укрпочта с января 2020 года повысит тарифы на международные отправления в нескольких категориях.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны Зоны 1 и Зоны 3: для отправки массой до 250 граммов церна возрастет на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов — на 0,5 доллара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для отправлений с учетом сбора рекомендованного статуса (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г — от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 г — от 11,4 до 12 долларов. Повышение составит 3-5%.
«Относительно посылок массой от 10 кг, меняется тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США.
В то же время стоимость доставки в страны Зоны 2 остается неизменной», — заявили в Укрпочте.
С зонами международных отправлений можно ознакомиться по ссылке.
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