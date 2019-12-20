Войти
Зеленский хочет больше американских инвестиций в украинскую экономику
позиция
Зеленский хочет больше американских инвестиций в украинскую экономику
Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей
регулирование
Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инфраструктура
RSS

Укрпочта с января повысит тарифы на международные отправления

183
Укрпочта с января повысит тарифы на международные отправления

Укрпочта с января 2020 года повысит тарифы на международные отправления в нескольких категориях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны Зоны 1 и Зоны 3: для отправки массой до 250 граммов церна возрастет на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов — на 0,5 доллара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для отправлений с учетом сбора рекомендованного статуса (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г — от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 г — от 11,4 до 12 долларов. Повышение составит 3-5%.

Читайте также: В Киеве вчера были побиты сразу три температурных рекорда

«Относительно посылок массой от 10 кг, меняется тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США.

В то же время стоимость доставки в страны Зоны 2 остается неизменной», — заявили в Укрпочте.

С зонами международных отправлений можно ознакомиться по ссылке.

Укрпошта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 20 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016