В Киеве вчера были побиты сразу три температурных рекорда

В четверг, 19 декабря, в день Святого Николая в столице зафиксировано три температурных рекорда: самую теплую ночь, теплый день и самую высокую среднесуточную температуру.

Об этом сообщает в пятницу, 20 декабря, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«19 декабря максимальная температура воздуха составила +11,3° С, что на 0,6° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году», — говорится в сообщении.

Благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2° С, что на 2,4° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.

Отмечается, что с 16 декабря в Киеве уже зафиксировано 7 температурных рекордов.