«Укрпошта» выставит на продажу 800 объектов недвижимости

АО «Укрпошта» намерено выставить на продажу 800 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. кв. м, сообщил гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский своей странице в Facebook.

По его словам, в частности на аукцион будут выставлены объекты, не используемые в ежедневной деятельности — старые гаражи, базы отдыха и пр.

«Сколько это будет стоить? А вот для этого мы привлечем независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечем мы их на ProZorro, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца, и никто не смог нас обвинить в продаже задешево и кому-то «особому», — написал Смелянский.

Согласно информации в системе ProZorro, ожидаемая стоимость услуги независимой оценки недвижимого имущества — 2,5 млн грн. Размер минимального шага понижения цены — 12,5 тыс. грн. Конечный срок подачи тендерных предложений — 8 января 2020 года, начало аукциона — 9 января 2020 года.

«Наша позиция — максимальная эффективность госпредприятий. „Укрпошта“ имеет достижения — они научились зарабатывать на аренде имущества. В этом году ожидаем 69 млн грн. Возможность продавать непрофильное имущество — следующий шаг. Надеюсь, что независимый оценщик и открытый тендер позволят сделать это максимально прозрачно», — прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого цитирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 октября 2019 года принял протокольное решение по оптимизации имущества, находящегося на балансе государства и поручил «Укрзализныце», «Укрпоште» и «Нафтогазу» найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество.

Позже Кабмин обязал распорядителей проводить отчуждение государственного имущества через электронные аукционы «ProZorro.Продажи».