СБУшнику Беззубенко, семья которого имеет элитную недвижимость и автопарк, дали служебную квартиру за 5 млн

Семья начальника первого управления экономической контрразведки СБУ Николая Беззубенко владеет ценной недвижимостью в столице и за рубежом, а также элитным автопарк, несоизмеримыми с официальными доходами. Несмотря на наличие жилья, СБУ выдала Беззубенко служебную квартиру в одном из самых дорогих комплексов Киева — ЖК «Джек Хаус». Об этом говорится в расследовании Леси Ивановой для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

В новостройке бизнес-класса на Печерске (Кахи Бендукидзе, 2) на маму СБУшника записана 1-комнатная квартира, стоимостью под 80 тыс долл. Ее проинвестировали в 2015 сразу после того, как продали 2-комнатную отца Беззубенко в другой новостройке (Краковская, 13-Б). Квартиры соразмерные по цене, однако непонятно — откуда взяли деньги на приобретение отца. Родители Беззубенко никогда не имели бизнеса. По данным программы, мать работала в больнице, а отец работает на заводе с зарплатой в 2000 гривен. Говорить с журналистами он отказался.

На тещу Беззубенко — Валентину Саенко — зарегистрирована еще одна квартира в той же печерской новостройке, где и мамина. Тоже 1-комнатная, в подобную цену, в том же году. Кроме того, в 2013 году эта же теща стала владелицей квартиры в еще одной новостройке (Лобановского 150-г), площадью более 100 кв.м. и стоимостью в 4,5 миллиона гривен. Источники происхождения средств — неизвестны. Официально теща Беззубенко предприниматель. Но во-первых ее основной вид деятельности — розничная торговля с лотков и на рынках, а во-вторых никаких официальных доходов с нее за последние лет 10, по данным журналистов, она не получала. При этом, по наблюдениям программы, тесть с тещей живут не в накупленных квартирах в столице, а в родном селе в Киевской области.

На тестя в 2017 году оформили 4-комнатную квартиру площадью 160 кв.м. в ЖК «Французский квартал», где по наблюдениям программы сейчас и проживает контрразведчик СБУ Николай Беззубенко с семьей. Дом бизнес-класса, рыночная стоимость такой квартиры без ремонта — от 250 до 340 тыс долл. На бумаге тесть бизнесмен — он является совладельцем компании «Инвапол», которая торгует тележками и лекарствами, кроме того, с начала года — СПД, торгует рыбой. Но доходов по одному из этих бизнесов или зарплаты у него, как и у тещи, за последние лет 10 ноль.

В автопарке Беззубенко LEXUS RX 200T (приобретен новым в 2016, это от 50 тысяч долларов) и TOUAREG (приобретен новым в 2013г, а также от 50 тыс долл). Эти машины записаны на СБУ-шника и его жену Юлию Беззубенко. Однако пока жена ездит на новом BMW X7, который в этом году оформили на постороннего человека — Екатерину Фомину. На вопрос об авто та сначала утверждала, что не имеет никакой машины, потом вспомнила, что выдала доверенность на какую дальнюю родственницу.

Кроме того, в реестре недвижимости Черногории нашлось две квартиры, владелицей которых украинка по имени Юлия Беззубенко, очевидно — жена Беззубенко, стала в 2015г. Квартиры расположены в курортном городке Будва, на берегу Адриатического моря. Одна из них в районе Госпоштина. Это самая престижная часть города, вблизи исторического центра и моря. Квартиры аналогичной площади здесь сейчас продают за 130 тыс евро.

Любопытно также, что весной 2018 года Юлия Беззубенко выписала доверенности на представительство своих интересов в банках Черногории на Алину Жупий. Тогда же на черногорских сайтах появилась новость: компания «STATUS STROY GROUP» которой руководит женщина с таким же им именем, начинает строить жилой комплекс в курортном городе Бечичи, рядом с Будвой. Официальный владелец застройщика — Александр Юрченко. Несмотря на то, что это достаточно распространенное имя, объект продвигает агентство недвижимости с похожим к застройщику названием «Статус-М». А сотрудница «Статуса», которая администрирует его страницу в Facebook, имеет в друзьях только одного Александра Юрченко. Это бывший коллега Беззубенко по СБУ, его односельчанин и, как сообщают источники программы — дядя.

Отметим, сам Беззубенко никогда официально не имел бизнеса — практически всю жизнь проработал в СБУ. Жена последние лет 10 нигде не работала, находясь в отпуске по уходу за двумя детьми. Доходы от юридических компаний Юлия Беззубенко, по данным программы, официально начала получать с конца 2017 года, то есть уже после того, как семья скупила большую часть указанного выше имущества.

Вместе с тем, судя по имеющейся информации, Беззубенко выдали еще и служебную квартиру от СБУ. В этом году его жена начала указывать в регистрационных данных фирм квартиру в ЖК «Джек Хаус». Эта квартира имеет статус служебной квартиры СБУ. По закону единственное обстоятельство, по которому уже обеспеченный жильем СБУ-шник может получить служебную квартиру — это когда его жилье настолько далеко от работы, что он совсем не может выполнять свои трудовые обязанности. «Французский квартал», в котором живет Беззубенко, расположен в самом центре Киева, в 10 мин езды от его управления.

Кроме того, жена Беззубенко является владелицей ряда юркомпаний, чьи адвокаты обслуживают и защищают в судах крупных игроков фармацевтического и медицинского рынка, постоянных участников государственных тендеров и крупных импортеров. То есть тех, чьи нарушения должен расследовать ее муж, ведь его управление по экономической контрразведке СБУ контролирует в частности сферы здравоохранения и бюджета.