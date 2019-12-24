Войти
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо
позиция
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
дружба народов
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

СБУшнику Беззубенко, семья которого имеет элитную недвижимость и автопарк, дали служебную квартиру за 5 млн

641

Семья начальника первого управления экономической контрразведки СБУ Николая Беззубенко владеет ценной недвижимостью в столице и за рубежом, а также элитным автопарк, несоизмеримыми с официальными доходами. Несмотря на наличие жилья, СБУ выдала Беззубенко служебную квартиру в одном из самых дорогих комплексов Киева — ЖК «Джек Хаус». Об этом говорится в расследовании Леси Ивановой для программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

В новостройке бизнес-класса на Печерске (Кахи Бендукидзе, 2) на маму СБУшника записана 1-комнатная квартира, стоимостью под 80 тыс долл. Ее проинвестировали в 2015 сразу после того, как продали 2-комнатную отца Беззубенко в другой новостройке (Краковская, 13-Б). Квартиры соразмерные по цене, однако непонятно — откуда взяли деньги на приобретение отца. Родители Беззубенко никогда не имели бизнеса. По данным программы, мать работала в больнице, а отец работает на заводе с зарплатой в 2000 гривен. Говорить с журналистами он отказался.

На тещу Беззубенко — Валентину Саенко — зарегистрирована еще одна квартира в той же печерской новостройке, где и мамина. Тоже 1-комнатная, в подобную цену, в том же году. Кроме того, в 2013 году эта же теща стала владелицей квартиры в еще одной новостройке (Лобановского 150-г), площадью более 100 кв.м. и стоимостью в 4,5 миллиона гривен. Источники происхождения средств — неизвестны. Официально теща Беззубенко предприниматель. Но во-первых ее основной вид деятельности — розничная торговля с лотков и на рынках, а во-вторых никаких официальных доходов с нее за последние лет 10, по данным журналистов, она не получала. При этом, по наблюдениям программы, тесть с тещей живут не в накупленных квартирах в столице, а в родном селе в Киевской области.

Читайте также: Джулиани заявил, что за назначением послов США в Украине стоял Сорос

На тестя в 2017 году оформили 4-комнатную квартиру площадью 160 кв.м. в ЖК «Французский квартал», где по наблюдениям программы сейчас и проживает контрразведчик СБУ Николай Беззубенко с семьей. Дом бизнес-класса, рыночная стоимость такой квартиры без ремонта — от 250 до 340 тыс долл. На бумаге тесть бизнесмен — он является совладельцем компании «Инвапол», которая торгует тележками и лекарствами, кроме того, с начала года — СПД, торгует рыбой. Но доходов по одному из этих бизнесов или зарплаты у него, как и у тещи, за последние лет 10 ноль.

В автопарке Беззубенко LEXUS RX 200T (приобретен новым в 2016, это от 50 тысяч долларов) и TOUAREG (приобретен новым в 2013г, а также от 50 тыс долл). Эти машины записаны на СБУ-шника и его жену Юлию Беззубенко. Однако пока жена ездит на новом BMW X7, который в этом году оформили на постороннего человека — Екатерину Фомину. На вопрос об авто та сначала утверждала, что не имеет никакой машины, потом вспомнила, что выдала доверенность на какую дальнюю родственницу.

Кроме того, в реестре недвижимости Черногории нашлось две квартиры, владелицей которых украинка по имени Юлия Беззубенко, очевидно — жена Беззубенко, стала в 2015г. Квартиры расположены в курортном городке Будва, на берегу Адриатического моря. Одна из них в районе Госпоштина. Это самая престижная часть города, вблизи исторического центра и моря. Квартиры аналогичной площади здесь сейчас продают за 130 тыс евро.

Любопытно также, что весной 2018 года Юлия Беззубенко выписала доверенности на представительство своих интересов в банках Черногории на Алину Жупий. Тогда же на черногорских сайтах появилась новость: компания «STATUS STROY GROUP» которой руководит женщина с таким же им именем, начинает строить жилой комплекс в курортном городе Бечичи, рядом с Будвой. Официальный владелец застройщика — Александр Юрченко. Несмотря на то, что это достаточно распространенное имя, объект продвигает агентство недвижимости с похожим к застройщику названием «Статус-М». А сотрудница «Статуса», которая администрирует его страницу в Facebook, имеет в друзьях только одного Александра Юрченко. Это бывший коллега Беззубенко по СБУ, его односельчанин и, как сообщают источники программы — дядя.

Отметим, сам Беззубенко никогда официально не имел бизнеса — практически всю жизнь проработал в СБУ. Жена последние лет 10 нигде не работала, находясь в отпуске по уходу за двумя детьми. Доходы от юридических компаний Юлия Беззубенко, по данным программы, официально начала получать с конца 2017 года, то есть уже после того, как семья скупила большую часть указанного выше имущества.

Вместе с тем, судя по имеющейся информации, Беззубенко выдали еще и служебную квартиру от СБУ. В этом году его жена начала указывать в регистрационных данных фирм квартиру в ЖК «Джек Хаус». Эта квартира имеет статус служебной квартиры СБУ. По закону единственное обстоятельство, по которому уже обеспеченный жильем СБУ-шник может получить служебную квартиру — это когда его жилье настолько далеко от работы, что он совсем не может выполнять свои трудовые обязанности. «Французский квартал», в котором живет Беззубенко, расположен в самом центре Киева, в 10 мин езды от его управления.

Читайте также: Золото в 2019 году продемонстрировало рекордный рост

Кроме того, жена Беззубенко является владелицей ряда юркомпаний, чьи адвокаты обслуживают и защищают в судах крупных игроков фармацевтического и медицинского рынка, постоянных участников государственных тендеров и крупных импортеров. То есть тех, чьи нарушения должен расследовать ее муж, ведь его управление по экономической контрразведке СБУ контролирует в частности сферы здравоохранения и бюджета.

СБУ, Николай Беззубенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 декабря 2019
Понедельник, 23 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016