Гончарук не считает проблемой укрепление гривны

Укрепление курса гривны, происходящее в последнее время, отражает растущий спрос на национальную валюту, имеет свои плюсы и минусы, и не стоит расценивать его как негативное явление, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Я бы не стал говорить, что укрепление гривны — это негативное явление... Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться», — сказал он в эфире телеканала «Украина24».
Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривны, в частности, рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет.
Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.
В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.
«В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит», — сказал премьер.
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