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Зеленский уволил Трубу и назначил временного руководителя ГБР

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Зеленский уволил Трубу и назначил временного руководителя ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы №№960/2019 и 961/2019 от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.

Ранее украинский парламент принял закон о реорганизации Госбюро расследований, в рамках которого предусматривается увольнение действующего руководителя.

ГБР, Ирина Венедиктова
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