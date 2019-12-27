Зеленский уволил Трубу и назначил временного руководителя ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) и назначил временно исполняющей директора ведомства Ирину Венедиктову.

Соответствующие указы №№960/2019 и 961/2019 от 27 декабря опубликованы на официальном сайте главы государства.

Ранее украинский парламент принял закон о реорганизации Госбюро расследований, в рамках которого предусматривается увольнение действующего руководителя.