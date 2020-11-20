Прокуратура продолжает расследовать десятки «дел Майдана»

Государственное бюро расследований проводит следствие по 60 делам Майдана, а 86 дел уже слушаются в судах.

Об этом сказала в видеообращении по случаю 7-й годовщины Евромайдана Генпрокурор Ирина Венедиктова.

«На сегодняшний день прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек», — сообщила она.

Венедиктова уточнила, что с начала текущего года сообщено о подозрении 37 лицам, среди которых 26 правоохранителей, трое судей и 8 гражданских лиц.

Кроме того, отметила генпрокурор, суды заочно избрали меры пресечения в виде содержания под стражей 27 подозреваемым, из которых 22 бывших правоохранителя, 4 бывших высокопоставленных чиновника и гражданское лицо. В том числе по ходатайству прокуроров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту по подозрению в узурпации власти и бывшим председателю Службы безопасности, министру обороны и министру внутренних дел, которым инкриминируется организация в период с 18 по 20 февраля 2014 года умышленных убийств, покушений на убийства участников массовых акций протеста в центре Киева и террористического акта.

«Такие решения суда дают стороне обвинения процессуальную возможность после завершения всех процедур, связанных с апелляционным обжалованием начать в отношении этих экс-чиновников процесс экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», — заявила Венедиктова.

Она напомнила, что с начала года прокуроры уже получили разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 5 бывших бойцов «Беркута», которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений.

Также прокуроры получили первое решение относительно заочного судебного разбирательства по делам Майдана. «Мы получили разрешение суда на специальное судебное производство по делу по обвинению „беркутовца“ в превышении власти и служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 года возле Администрации Президента Украины на улице Банковой в Киеве», — сказала Генпрокурор.

Кроме того, добавила она, избрана мера пресечения гражданскому лицу, подозреваемому в совершении 20 февраля 2014 года на майдане Незалежности с использованием огнестрельного оружия убийства сотрудника спецподразделения милиции и военнослужащего военной части МВД, а также покушения на жизнь военнослужащего Внутренних войск.

Всего в этом году прокуроры Департамента по делам Майдана направили в суд 19 обвинительных актов в отношении 25 человек, среди которых 6 судей и 13 правоохранителей, сообщила Венедиктова.

По ее словам, с начала расследования дел Майдана прокуроры направили 110 обвинительных актов в отношении 206 человек. На сегодняшний день вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 человека. В то же время под процессуальным руководством прокуроров областных прокуратур в производствах этой категории направлены в суд 106 обвинительных актов в отношении 123 человек. На сегодняшний день вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 24 лиц.

Генпрокурор считает, что за последние годы удалось достичь принятия только нескольких десятков приговоров прежде всего из-за загруженности судов и большого количества эпизодов и участников производства, которые приходится рассматривать и заслушивать в рамках судебных процессов. Существенно влияют на динамику рассмотрения дел и недостатки уголовного процессуального законодательства, которые «создают возможности для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но и не давая шанса поставить точку в вопросах, ответы на которые от нас ждет общественность», — заявила Венедиктова.

Как сообщалось, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева также погибли 17 силовиков.