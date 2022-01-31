Венедиктова, Баканов и руководство ГБР — первые кандидаты на посадку при новой власти, – журналист

В следующем созыве парламента будет оппозиционная к Зеленскому коалиция и будут новые лица в правоохранительных структурах. При этом первым делом должна быть расследована деятельность «карманных силовиков Зеленского» — Ирины Венедиктовой, Ивана Баканова, их замов, руководства Госбюро расследований.

Об этом пишет журналист и радиоведущая Ульяна Медвецкая.

«Власти Владимира Зеленского скоро придет заслуженный конец. Соцопросы показывают значительное падение рейтингов как президента Зеленского, так и партии „Слуга народа“. Многие СМИ пишут о том, что внеочередные выборы в Раду будут, при этом даже США будут требовать от Зеленского их проведения, поскольку действующая власть разочаровала западных кураторов. А это значит, что в следующем созыве парламента будет оппозиционная к Зеленскому коалиция. И, как вы понимаете мы увидим новые лица в госорганах. В частности, важно, кто возглавит силовые структуры. Поскольку Украине после трех лет зеленой власти нужно восстанавливать закон и справедливость, ибо так как „зеленые“ попирали Конституцией, никто так этого не делал», — омечает автор.

По ее мнению, на эти важнейшие должности у ОПЗЖ, как у главной оппозиционной силы, есть реальные кандидаты, которые могут справиться с поставленными задачами.

«Во-первых, уже не секрет, что Офис генпрокурора после смены власти возглавит Ренат Кузьмин, а СБУ — Анатолий Бурмич. Оба — народные депутаты от ОПЗЖ, люди с огромным опытом работы в вышеуказанных ведомствах. Тот же Кузьмин смог посадить Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, что уже говорит о нем как о человеке, который не станет прогибаться под уговоры и договорняки. А ведь у чиновников эпохи Зеленского столько нарушений закона, что пересажать можно почти всех и будет за что», — пишет она.

По мнению автора, первым делом должна быть расследована деятельность «карманных силовиков Зеленского» — Ирины Венедиктовой, Ивана Баканова, их замов, руководства Госбюро расследований.

«Это те люди, которые должны были защищать закон в стране, а на деле изврати его и устроили беззаконие. Это те, кто фабриковал уголовные дела против оппозиции, кто сажал украинцев в тюрьму за критику президента, кто рэкетировал бизнес, кто готовил псевдосанкции и брал взятки за непопадание в санкционные списки, кто закрывал СМИ в Украине.

Кузьмин ранее требовал от САП расследовать незаконный переезд Венедиктовой на госдачу, ОПЗЖ категорически выступает за отставку и привлечение к ответственности Венедиктовой и Баканова. Все это в будущем ляжет в материалы уголовных дел против преступников в погонах.

Поэтому Венедиктова, Баканов и руководство ГБР — первые кандидаты на посадку при новой власти. И поскольку много материалов уже собрано, этот процесс привлечения их к ответственности будет быстрым.

К слову, говорят, что на должность главы МВД пойдет Геннадий Москаль. Он пользуется авторитетом вреди всех политсил, как нейтральный, профессиональный и опытный чиновник. Уж при Москале не будет такой политизации ведомства, как сейчас. Да и не только в МВД, а везде, куда засунула лапу Банковая.

Поэтому будет нескучно. А главное — справедливо. Каждый должен получить по заслугам», — отмечает Медвецкая.