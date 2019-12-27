Глава Еврокомиссии признала наличие политики в «Северном потоке – 2», но раскритиковала санкции

«Северный поток — 2» имеет политический характер, но Еврокомиссия отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с законодательством ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

«Правильно то, что проект газопровода также имеет политическое измерение и что Еврокомиссия защищает посредством имеющихся у нее в наличии средств интересы восточных стран-членов ЕС, — утверждала она. — С другой стороны, Еврокомиссия решительно отвергает санкции против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовыми нормами».

Напомним, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», заявила о приостановке работ.